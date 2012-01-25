Попов доручив провести службове розслідування

Вчора, 24 січня 2012 року, Прокуратурою міста Києва спільно з УДСБЕЗ ГУ МВС України було затримано «на гарячому» начальника одного із відділів Головного управління містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації, який за видачу дозвільних документів на встановлення 5 МАФів отримав від підприємця хабара у розмірі 5 тис. доларів США. Тобто, за розміщення одного кіоску посадовець отримував по одній тисячі доларів США.

Відносно посадовця Головного управління порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 КК України. Як передає сайт КМДА, про це повідомили у Прокуратурі міста Києва.

За інформацією столичної Прокуратури, впродовж минулого року були проведені перевірки щодо законності розміщення МАФів. За документами прокурорського реагування демонтовано понад 400 таких архітектурних форм. Однак, під час повторних перевірок встановлено, що на місці деяких демонтованих МАФів через певний час з’являлися нові, власники яких мали тимчасові ордери, отримані в Головному управлінні містобудування та архітектури КМДА.

Наведені Прокуратурою факти у своїй сукупності свідчать про те, що у свідомих діях посадовців при встановленні кожного нового МАФу переслідується переважно власний інтерес, а не інтереси територіальної громади столиці.

Розслідування ситуації щодо корупційних діянь посадовців Головного управління містобудування та архітектури триватиме з метою виявлення усього злочинного ланцюга. До відповідальності будуть притягнуті усі задіяні в цьому особи.

У свою чергу, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов доручив Управлінню з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції апарату КМДА провести службове розслідування стосовно посадових осіб Головного управління містобудування та архітектури у зв’язку з підозрою щодо отримання хабара. На період роботи комісії з проведення службового розслідування буде відсторонено від виконання повноважень за посадою Андрія Вавриша – заступника начальника Головного управління містобудування та архітектури.

Нагадаємо, що очільник КМДА Олександр Попов заявив про намір влади вести жорстку боротьбу з будь-якими проявами корупції та з тіньовим бізнесом у сфері розміщення так званих МАФів.

«Ми оголосили війну корупції. Це важка війна. Але я налаштований рішуче», – заявляв раніше голова КМДА.