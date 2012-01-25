До Іващенка в суд викликали «швидку»

Колишньому т.в.о міністра оборони України Валерію ІВАЩЕНКУ до зали судового засідання Печерського районного суду Києва, в якому слухається його справа, під час обідньої перерви викликали «швидку допомогу».

Як стало відомо УНІАН, бригада лікарів зробила йому знеболювальний укол.

За словами адвокатів В.ІВАЩЕНКА, протягом сьогоднішнього дня це вже друге знеболювальне – перше лікарі СІЗО зробили йому перед виїздом на судове засідання.