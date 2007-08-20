Ющенко письмово вимагає від Януковича не робити як торік

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у надіслав лист прем`єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ, в якому звертає увагу на необхідність врахування у проекті державного бюджету на 2008 рік видатків на реалізацію соціальних ініціатив Президента.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

В.ЮЩЕНКА нагадав, що з метою недопущення непорозумінь, які виникли під час затвердження державного бюджету на 2007 рік, 12 липня 2007 року прем’єр-міністрові було надіслано листа, у якому зазначено основні підходи до формування проекту державного бюджету на 2008 рік.

Зокрема, підкреслює В.ЮЩЕНКО, було наголошено на необхідності недопущення заниження обсягу ВВП та фонду оплати праці на 2008 рік, як було під час затвердження державного бюджету на 2007 рік, оскільки це призведе до неврахування у доходах зведеного бюджету та бюджетах фондів соціального страхування понад 22 млрд грн; встановлення граничного розміру дефіциту бюджету не більше 2% від ВВП; забезпечення прозорості у визначенні прожиткового мінімуму та недопущення заниження соціальних стандартів, як було здійснено у першому кварталі 2007 року; додержання чинного законодавства у визначенні видатків на потреби соціально-культурних галузей, національної оборони; передачі до місцевих бюджетів видатків на фінансування програм і заходів регіонального характеру, які у 2007 році здійснюються із державного бюджету, з одночасним збільшенням ресурсної бази зазначених бюджетів.

В.ЮЩЕНКО підкреслює, що незважаючи на відсутність заперечень уряду щодо зазначених принципів формування проекту державного бюджету на 2008 рік, Міністерство фінансів України в Інструктивному листі про підготовку бюджетних запитів, який 18 липня 2007 року надіслано головним розпорядникам коштів, зазначило, що у 2008 році не передбачено:

- запровадження у повному обсязі Єдиної тарифної сітки оплати праці для працівників освіти, культури, охорони здоров`я тощо, а відповідно, видатків для підвищення оплати праці інших працівників бюджетної сфери, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, стипендій, інших виплат соціального характеру;

- встановлення підвищених посадових окладів на 20% для працівників соціально-культурної сфери, які працюють у сільській місцевості;

- виплати 15 тис. грн під час народження другої та наступної дитини;

- запровадження окремого виду грошової допомоги для дітей багатодітних сімей у розмірі до 50% прожиткового мінімуму;

- встановлення для дітей сиріт – студентів вищих навчальних закладів та учнів профтехучилищ стипендії до двох прожиткових мінімумів;

- підвищення коефіцієнта страхового стажу з 1 до 1,35% та додаткового збільшення пенсій для відповідного збереження співвідношень під час підвищення заробітної плати у бюджетній сфері та мінімальної заробітної плати;

- забезпечення фельдшерсько-акушерських пунктів та медичних амбулаторій, які функціонують у сільській місцевості, легковим автотранспортом.

Крім того, підкреслює глава держави, у проекті державного бюджету не передбачено додержання чинного законодавства у визначенні видатків на потреби соціально-культурних галузей, національну оборону, передачі до місцевих бюджетів видатків на фінансування програм і заходів регіонального характеру, які у 2007 році здійснюються із державного бюджету, з одночасним збільшення ресурсної бази зазначених бюджетів тощо.

Президент наголосив, що «такий підхід до формування проекту державного бюджету на 2008 рік не може бути підтриманий».

Ураховуючи зазначене, В.ЮЩЕНКО просить негайно розглянути на засіданні Кабінету Міністрів України основні принципи формування проекту державного бюджету на 2008 рік, передбачивши наведені вище положення, та поінформувати його про вжиті заходи до 27 серпня 2007 рок