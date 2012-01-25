Син Президента Франції в Одесі потрапив до лікарні

Сина Президента Франції Ніколя САРКОЗІ П’єра САРКОЗІ, який прибув напередодні до Одеси, госпіталізовано сьогодні до обласної лікарні з ознаками харчового отруєння.

Про це повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах.

За даними співрозмовника агентства, 26-річний П.САРКОЗІ прибув до Одеси, щоб зіграти діджейський сет на приватній закритій вечірці в одеському клубі «Чайковський».

У свою чергу співробітник закладу уточнив, що син Президента Франції почувався хворим ще до прибуття до Одеси: «У нас він пив лише мінеральну воду».

Голова Представництва МЗС України в Одесі Костянтин РЖЕПІШЕВСЬКИЙ підтвердив УНІАН перебування П.САРКОЗІ в місті з приватним візитом, проте ухилився від будь-яких коментарів.

Тим часом в Одеському міжнародному аеропорту щойно приземлився чартерний літак із Парижа, на борту якого П.САРКОЗІ, ймовірно, залишить Одесу.

Довідка УНІАН. П.САРКОЗІ – старший син Президента Франції Ніколя САРКОЗІ від його першого шлюбу з Марі-Домінік КЮЛЬОЛІ. Народився в 1985 році. П’єр САРКОЗІ (DJ Mosey) - відомий музикант.