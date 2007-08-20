До Херсонщини прямують пожежні автоколони з сусідніх областей

До Херсонської області на допомогу в гасінні пожежі прямують дві автоколони пожежної техніки із Запорізької і Дніпропетровської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у прямому ефірі місцевої телекомпанії в Херсоні голова обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ. (Зараз у Херсонській області пожежею охоплено близько 2 тис. гектарів лісу – УНІАН.)

Також, за словами губернатора, очікується, що завтра може бути перекинутий спеціальний літак для гасіння пожежі.

Як сказав Б.СІЛЕНКОВ, пожежа оголошена надзвичайною ситуацією у масштабах країни.

В цілому, з погляду губернатора, ця пожежа - ланцюжок у тому списку незрозумілих пожеж, які сталися останнім часом у Херсонській області. «Я вважаю, що це умисний підпал. Сьогодні в районі Раденська затриманий палій, який розраховував, що вогонь досягне газової системи високого тиску. Але помилився щодо напрямку вітру», - сказав губернатор.

Також, за інформацією Б.СІЛЕНКОВА, правоохоронні органи Цюрупинського району мають інформацію про людей, які займаються такими підпалами. З незрозумілих для губернатора причин ця інформація не розслідується. Також він не виключає можливість, що підпал було організовано з метою зриву візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Херсонської області, який мав відбутися 21 серпня. Хоча, на думку губернатора, найвірогідніша версія останньої пожежі – це бізнес-інтереси тих структур, які після пожежі вирубують ліс і експортують його за межі України.

Також губернатор повідомив, що вогонь зараз наближається до населених пунктів у Голопристанському районі Херсонської області. З деяких населених пунктів почали евакуювати людей.

Завтра вранці очікується прибуття до області міністра з надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА.