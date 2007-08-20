СБУ готова проконсультувати ЦВК щодо питань із фальсифікаціями

Служба безпеки України готова надати консультативну допомогу Центральній виборчій комісії щодо попередження можливих порушень і фальсифікацій у ході виборчої кампанії.

Про це повідомив УНІАН в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, забезпечення проведення дострокових парламентських виборів не входить до компетенції СБУ

В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що організація виборчого процесу є виключною компетенцією ЦВК, і ніхто, навіть СБУ, не має права втручатись у цей процес. “Усі інші мають допомагати. Ми готові й будемо допомогати”, - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Зокрема, сказав він, СБУ готова надати ЦВК, у разі потреби, експертів з підготовки превентивних заходів по недопущенню фальсифікацій.

Коментуючи чутки, що СБУ буде залучена до охорони сервера ЦВК від втручання, В.НАЛИВАЙЧЕНКО підкреслив, що це питання має вирішувати виключно Центрвиборчком на своєму засіданні.

Наскільки він поінформований, сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, охорону забезпечує Державне управління охорони, “а ми на рівні експертів і на упередження дійсно можемо перевірити, але з дозволу і за зверненням самої виборчої комісії».

Водночас, за його словами, запровадження телефонної «лінії довіри» на час виборів є для СБУ важливим кроком по співпраці з громадянами.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО нагадав, що факти порушення прав громадян СБУ буде передавати до Генеральної прокуратури та Центральної виборчої комісії. Причому СБУ планує контролювати те, щоб на кожен сигнал була відповідна реакція правоохоронних органів. СБУ втручатиметься, лише якщо мова буде йти про загрозу національної безпеки. “Якщо громадяни будуть говорити, що крадуть протоколи, або, не дай Боже, вторгнення у систему (електронну систему ЦВК), ясно, що буде реагувати СБУ”, - сказав він.