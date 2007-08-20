Голова Донецької облради: Луценко готує провокації

Керівник виборчої кампанії Партії регіонів у Донецькій області, голова обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК переконаний, що у блоку "Наша Україна - Народна самооборона" "завдання одне - спровокувати в Донецькій області нестабільність"...

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.БЛИЗНЮК заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

"У них завдання одне - спровокувати в Донецькій області нестабільність... показати людям і знайти будь-які варіанти", - сказав він.

А.БЛИЗНЮК повідомив журналістам, що "на сьогоднішній день "Народна самооборона" ЛУЦЕНКО зробила заявку на проведення заходу в "Юності" (палац молоді "Юність" в Донецьку - УНІАН.)". "І мені дзвонять і говорять: а як, що там? Я говорю: чуєте, хлопці, вони хочуть того ж! Вони хочуть повторення 31 жовтня, вони хочуть провокації, вони йдуть на це! І навколо говорять - ми працюватимемо на площах, збиратимемо багато людей, а в Донецьку - давайте знову "Юність", - сказав А.БЛИЗНЮК.

"По-перше, палац "Юність" - це не наша власність, це власність Міністерства освіти, тому ми не маємо права приймати рішення, впускати чи не впускати, - пояснив керівник виборчого штабу Партії регіонів. - По-друге, вони це роблять для того, щоб спровокувати ситуацію, яка була 31 жовтня "славнозвісна". (31 жовтня 2003 року в Донецьку в палаці молоді "Юність" агресивно налаштованими групами людей з антиющенківськими гаслами був зірваний з`їзд "Нашої України" - УНІАН).

А.БЛИЗНЮК також переконаний, що у НУ-НС "немає варіантів перемагати в Донецькій області". "Я впевнений у тому, що у них немає варіантів перемагати в Донецькій області. У них є один-єдиний варіант - провокувати всякі дії, які будуть направлені на зрив виборів, ділити на захід і схід", - емоційно вказав А.БЛИЗНЮК.

Говорячи про майбутні вибори, він підкреслив, що "ми забезпечимо чисті, прозорі, демократичні вибори з урахуванням реального волевиявлення наших людей". "Ми підемо з чистими, прозорими, відвертими намірами і такими ж абсолютно конкретними діями", - підсумував А.БЛИЗНЮК.