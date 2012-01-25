У суді над Іващенком зробили перерву на крапельниці та уколи

На засіданні Печерського райсуду Києва завершено стадію допиту свідків у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього т.в.о. міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, суд перейшов до наступної стадії процесу - допиту підсудних В.ІВАЩЕНКА і колишнього керуючого санації Феодосійського судномеханічного заводу Сергія МІХЕЄВА.

Відповідаючи на запитання головуючого у судовому процесі судді Сергія ВОВКА С.МІХЕЄВ заявив, що у зв’язку із внесенням змін до Кримінального кодексу України він визнає себе винним у частині обвинувачення, яке йому висунуто за ст. 365-2, а не ст. 365, як то було до внесення змін у кодекс, і просить суд надати час для підготовки до свого допиту.

На аналогічне запитання суду В.ІВАЩЕНКО заявив: «Мені ні в чому визнавати свою вину, ні по старому кодексу, ні по новому, тому що жодних злочинів перед державою я не вчиняв».

Також він та його адвокати просили суд оголосити перерву в судовому засіданні на два тижні у зв’язку з тим, що В.ІВАЩЕНКУ лікарі призначили медикаментозне лікування в умовах СІЗО, зокрема 4-разові щоденні крапельниці та уколи, а якщо суд триватиме з короткими перервами, режим лікування буде порушений і не принесе жодних результатів.

Врахувавши викладене підсудними та їхніми захисниками і порадившись на місці, суд ухвалив рішення про перерву у судовому засіданні до 9.05 1 березня.

На запитання адвокатів В.ІВАЩЕНКА та С.МІХЕЄВА, чому в судовому засіданні оголошено таку тривалу перерву, С.ВОВК пояснив, що він бере участь в інших судових засіданнях.

Як відомо, С.ВОВК і суддя Оксана ЦАРЕВИЧ, яка входить до складу судової колегії у процесі над В.ІВАЩЕНКОМ, беруть участь у колегіальному судовому розгляді справи екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, і судові засідання останнім часом відбуваються у щоденному режимі.