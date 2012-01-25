У Львові «посковзнувся» трамвай

Сьогодні у Львові з рейок зійшов трамвай. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради з посиланням на дані ЛКП „Львівелектротранс”.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні о 16.55 у Львові на вулиці Городоцькій (на повороті з вулиці Чернівецької) з рейок зійшов трамвай №1. Затримка руху становила 25 хвилин – з 16.55 до 17.20, після чого рух трамваїв було відновлено.

„Ми зараз з’ясовуємо причини такої ситуації, ймовірно, що усе спричинилося пониженням температури та заледенінням рейок. Матеріальних збитків немає, постраждалих також немає”, - повідомив заступник директора з руху ЛКП „Львівелектротранс” Олег БІЛОКУРИЙ.