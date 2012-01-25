Трьох працівників Рескомприроди узяли на хабарі
20:12, 25 січня 2012Суспільство
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Правоохоронці затримали трьох співробітників Республіканського комітету Криму з охорони навколишнього середовища при отриманні 10 тис. грн. хабара за приховування порушень природоохоронного законодавства у діяльності видобувного підприємства і продовження робіт з видобутку природного каменя.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.
Наглядове відомство порушило кримінальну справу за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України - отримання хабара за попередньою змовою.
За даними прокуратури, «на гарячому» попалися начальник одного з відділів комітету і двоє інспекторів.
Прізвища підозрюваних і назву підприємства відомство не повідомило.
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