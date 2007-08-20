Вивчення казахської мови не можна перетворювати на кампанійщину

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пообіцяв не допустити утиску прав громадян країни через незнання державної (казахського) мови.

"Слід наголосити на неприпустимості навіть спроб утиску прав людей у зв`язку з незнанням казахської мови", - заявив він на засіданні 13-ї сесії Асамблеї народів Казахстану (консультативно-дорадчому органі при голові держави).

Він нагадав, що в конституції республіки записано, що нарівні з казахською вживається і російська мова. Відповідно до Конституції, російська мова є в Казахстані "мовою міжнаціонального спілкування". "Вивчення казахської мови не має бути перетворене на кампанійщину!", - заявив Назарбаєв. - "Ми жорстко зупинятимемо будь-які форми національного радикалізму, з якого б боку вони не походили".

Водночас, він вважає, що у суспільства виробився певний імунітет до будь-якого гатунку радикальних закликів і провокацій.

Та все ж Асамблея народів Казахстану "повинна тримати руку на пульсі часу і спільно з державними органами вживати превентивних заходів". Зокрема, вважає президент, треба посилити науково-дослідну роботу у сфері міжнаціональних відносин.

РІА "Новости"