У ДТП в Киргизії постраждав українець

У дорожньо-транспортній пригоді в Киргизії тяжкі травми отримав громадянин України.

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його даними, ДТП за участю громадянина України, який перебував за кермом автомобіля, сталося сьогодні, 25 січня, поблизу м. Бішкек.

За інформацією Посольства України в Киргизькій Республіці, травмованого українця госпіталізовано, зазначив О.ДИКУСАРОВ.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольстві України в Киргизії та в Департаменті консульської служби МЗС України.