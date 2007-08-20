Червоненко: проблема браконьєрства сягнула національного масштабу

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО має намір підняти на засіданні Ради національної безпеки і оборони проблему браконьєрства.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Запорізької облдержадміністрації, відповідну заяву Є.ЧЕРВОНЕНКО зробив на борту сейнера "Вікінг", де напередодні з метою напрацювання методів збереження біологічної різноманітності Азовського моря і боротьби з незаконним виловом риби відбулася робоча зустріч представників виконавчої влади, наукових і бізнес-кіл.

"Сьогодні браконьєри ламають ринок - через демпінг українська риба йде за безцінь. Крім того, браконьєри, знищуючи рибу, не займаються риборозведенням. А ми, заради майбутніх поколінь, не маємо права ставитися до цієї проблеми недбало", - пояснив Є.ЧЕРВОНЕНКО свій намір.

Він також зазначив, повідомляє прес-служба Запорізької ОДА, що надалі ініціативи і рішення обласної виконавчої влади будуть направлені на боротьбу з нелегалами рибної галузі й підтримку підприємців і бізнес-структур, що сприяють відтворенню рибних запасів.

Як приклад таких Є.ЧЕРВОНЕНКО назвав бердянських бізнесменів, що відкрили в 2007 р. в Запорізькій області завод з розведення осетрових і судака.

Як повідомляв УНІАН, у травні ц.р. у Запорізькій області була запущена перша черга Бердянського осетрового заводу. Ініціаторами будівництва підприємства, яке займатиметься відтворенням популяції осетрових і судака, виступили держпідприємство "Азовський центр ЮгНІРО" і риболовецьке підприємства "Бриз". Вартість будівництва - близько 5 млн. доларів США.