Ющенко схвалив пріоритети реформування і розвитку оборонної промисловості

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2007 року «Про хід реалізації Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2010 року».

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті глави держави.

Президент поклав контроль за виконанням цього Указу на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

У самому рішенні РНБО України відзначається незадовільний стан вирішення проблем розвитку оборонно-промислового комплексу.

З метою невідкладного вирішення проблемних питань забезпечення обороноздатності держави, пов`язаних із функціонуванням оборонно-промислового комплексу, та визначення пріоритетів його дальшого розвитку РНБО України вирішила:

1. Визнати заходи, здійснені Кабінетом Міністрів України з метою забезпечення реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, недостатніми.

2. Визначити, що виконання завдань реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу потребує посилення координації і контролю з боку Кабінету Міністрів України, а також удосконалення нормативно-правової бази у цій сфері, зокрема прискорення схвалення Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України і прийняття нової редакції Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2010 року.

Кабінету Міністрів України доручено:

- визначити до кінця 2007 року пріоритетні напрями розвитку оборонно-промислового комплексу для забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань держави сучасним озброєнням і військовою технікою відповідно до Державної програми розвитку озброєння та військової техніки на період до 2015 року, нарощування експортного потенціалу цього комплексу, зокрема, шляхом створення конкурентоспроможних товарів військового призначення;

- забезпечувати в установленому порядку узгодженість заходів, передбачених Державною програмою реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2010 року та Державною програмою розвитку озброєння та військової техніки на період до 2015 року, шляхом їх щорічного уточнення;

- визначити до кінця 2007 року перелік високих технологій, які потребують створення, розвитку та збереження в інтересах забезпечення національної безпеки і оборони, зокрема, у воєнній та науково-технологічній сферах;

- розглянути під час опрацювання законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» питання щодо виділення бюджетних коштів на реалізацію у поточному році заходів Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2010 року, передбачати при підготовці проектів закону про Державний бюджет України на 2008 та наступні роки фінансування зазначених заходів за окремою бюджетною програмою;

- вирішити до 1 жовтня 2007 року питання щодо створення національного агентства з питань оборонно-промислового комплексу із зосередженням у сфері його управління державних підприємств, які здійснюють в установленому порядку господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї, та корпоративних прав, що належать державі у статутних фондах акціонерних товариств, які здійснюють в установленому порядку господарську діяльність у зазначеній сфері;

- забезпечити підготовку та внесення на розгляд Верховної Ради України шостого скликання:

у IV кварталі 2007 року законопроектів щодо: прав суб`єктів господарювання всіх форм власності щодо володіння, користування і розпорядження озброєнням та військовою технікою в процесі їх створення і виготовлення; застосування офсетних (компенсаційних) програм при здійсненні імпорту товарів військового призначення та подвійного використання для потреб національної безпеки і оборони; забезпечення сприятливих умов для залучення у вітчизняний оборонно-промисловий комплекс іноземних інвестицій та надання гарантій щодо їх захисту; застосування механізму поставок озброєння та військової техніки у лізинг, кредит, у залік державного боргу, на безоплатній основі;

у І кварталі 2008 року – законопроекту щодо державного регулювання у сфері оборонно-промислового комплексу, передбачивши комплексне вирішення питань його функціонування, зокрема визначення цілей і напрямів військово-технічної та оборонно-промислової політики, основних принципів, форм і методів державного управління та регулювання діяльності у цій сфері, правового статусу суб`єктів оборонно-промислового комплексу, заходів економічного стимулювання їх розвитку, а також запровадження єдиної нормативне-правової термінології.