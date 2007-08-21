Янукович у Москві зміцнює українські авіабудування та ВПК

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що головною метою його візиту до Москви є підвищення конкурентоспроможності авіабудівної галузі та військово-промислового комплексу України.

«Головна мета – це забезпечення рівня конкурентоспроможності нашої авіабудівної промисловості і деяких напрямків військово-промислового комплексу. І ця виставка, яка відкривається в Москві (Московський авіакосмічний салон "МАКС-2007". - УНІАН), – на неї гріх не поїхати», - сказав В.Янукович.

Прем`єр також повідомив, що до складу урядової делегації включені фахівці й керівники авіабудівних підприємств.

Голова уряду України проведе переговори в Москві на тему кооперації України та Росії в літакобудуванні. На запланованих зустрічах В.Януковича з керівництвом РФ також ітиметься про питання, пов`язані з енергоносіями.