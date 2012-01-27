Через морози подорожчають овочі та фрукти

Ціни вже наступного тижня на продукцію фермерів зростуть на 5-10%

Сильні морози в Україні змусили фермерів призупинити продажі овочів і фруктів. Про це «Коментарям» сказала керівник проекту «Агроогляд: овочі та фрукти" Тетяна Гетьман.

Різке похолодання призвело до того, що фермери масово припиняють продаж, бо не бажають відкривати овочесховища і додатково витрачатися на логістику.

«Якщо будуть дуже сильні морози, тоді торгівлю взагалі може паралізувати, щоб привезти продукцію потрібний спеціально обладнаний транспорт, а це в черговий раз позначиться на вартості продукції, її собівартість зросте, рости далі нікуди, вже торгують на межі або нижче. Супермаркети вже відзначають зниження обсягів поставок продукції та погіршення її якості через пошкодження морозами», - каже Гетьман.

За словами експерта, наступного тижня, ціни на продукцію можуть підвищитися на 5-10%, але з потеплінням ціна знову почне знижуватися, не виключений високий відсоток псування продукції в необладнаних овочесховищах.