Чоловікам захотілося шашлику - вкрали з ферми трьох ягнят
10:32, 30 січня 2012Суспільство
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Інцидент на Тернопільщині
У Тернопільській області затримано двох чоловіків, які, щоб зготувати собі шашлик, викрали з ферми трьох ягнят.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, інцидент стався у селі Глибочок Борщівського району.
За крадіжку майна щодо 29-річного і 28-річного жителів села порушено кримінальну справу.
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