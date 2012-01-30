Чоловікам захотілося шашлику - вкрали з ферми трьох ягнят

У Тернопільській області затримано двох чоловіків, які, щоб зготувати собі шашлик, викрали з ферми трьох ягнят.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, інцидент стався у селі Глибочок Борщівського району.

За крадіжку майна щодо 29-річного і 28-річного жителів села порушено кримінальну справу.