Наркотичні знеболювальні стають дедалі популярніші

За 8 років продаж основних наркотичних болезаспокійливих засобів у США зріс майже вдвічі, повідомляє AP.

У період з 1997 по 2005 рік в США було продано майже 100 тисяч кілограмів наркотичних анальгетиків типу кодеїну, морфіну, оксикодону, гідрокодону і мепередину - в середньому близько 300 міліграм ліків на душу населення. Такі дані були одержані Управлінням боротьби проти наркотиків (DEA) на підставі аналізу продажів і розподілу ліків лікарнями, роздрібними аптеками, лікарями і навчальними установами.

Найбільшою мірою зросло вживання оксикодону. Продажі цього болезаспокійливого засобу, що викликає звикання, зросли в шість разів, свідчить DEA.

Дедалі більше споживання болезаспокійливих ліків, очевидно, пов`язане із стрімким старішанням населення, агресивними маркетинговими кампаніями фармвиробників, більшою доступністю цих засобів, вважають експерти. Крім того, змінилася позиція більшості лікарів з цього питання: тепер боротьба з болем стала важливим компонентом лікування, передає AP.