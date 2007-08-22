Матвійчук: економіка цілком витримає ініціативи Президента

Керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України Володимир МАТВІЙЧУК переконаний, що реалізація соціальних ініціатив Президента Віктора ЮЩЕНКА не призведе до додаткового навантаження на українську економіку.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це В.МАТВІЙЧУК заявив під час прес-конференції в Сімферополі.

При цьому він наголосив, що «сьогодні в Україні сформована соціально несправедлива пенсія. Тому необхідно збільшити занижений нині коефіцієнт страхового стажу, що дасть можливість підвищити трудові пенсії приблизно на 35%».

В.МАТВІЙЧУК також повідомив, що з 1 січня 2008 року має бути у повному обсязі введена Єдина тарифна сітка оплати праці для працівників установ освіти, культури, охорони здоров’я, науки та інших категорій. За його словами, це приведе до збільшення заробітної плати працівників бюджетних установ на 58%, і такий крок дасть можливість підвищити рівень життя понад 19 мільйонам українців. «Необхідно законодавчо встановити додаткові соціальні гарантії багатодітним сім’ям і підвищити розмір допомоги на дітей із багатодітних сімей та встановити його у розмірі до 50% прожиткового мінімуму з урахуванням доходів. Встановити для сиріт-студентів вищих навчальних закладів, учнів профтехучилищ підвищені стипендії, які мають бути на рівні двох прожиткових мінімумів», – озвучив соціальні ініціативи Президента України В.МАТВІЙЧУК.

Відповідаючи на запитання журналістів, він запевнив, що «реалізація соціальних ініціатив Глави держави не призведе до додаткового навантаження на українську економіку».

За словами керівника Головної служби соціально-економічного розвитку, реалізація соціальних ініціатив Президента України в 2008 році потребує витрат державного бюджету в розмірі 41 млрд. грн. Водночас, запропоновані Секретаріатом Президента джерела фінансування додаткових соціальних виплат становлять 64,7 млрд. грн. Серед них називають плановане збільшення доходів держбюджету в 2008 році, а також додаткові надходження до бюджету, викликані підвищенням соціальних стандартів, зокрема – додаткові надходження податку з доходів фізичних осіб, надходження до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування.

В.МАТВІЙЧУК також повідомив, що Президент ще на початковій стадії формування Держбюджету на 2008 рік звернувся з листом до прем’єр-міністра, де запропонував урядові при розробці бюджету на наступний рік більш виважено визначити основні макропоказники розвитку економіки, щоб не повторилася ситуація з їх визначенням на поточній рік, коли було занижено обсяг номінального ВВП і відповідно доходи зведеного бюджету та розміри соціальних гарантій. Також, за його словами, Президент запропонував передбачити дефіцит бюджету наступного року не більше 2%, зменшити для платників податків розмір обов`язкових внесків на соціальне страхування, передбачити в проекті бюджету компенсацію сільськогосподарським виробникам, що втрачають пільги із сплати податку на додану вартість.