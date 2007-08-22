Рішення київського суду дозволить уникнути мільйонних фальсифікацій

Заступник керівника центрального виборчого штабу Блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Микола ОНІЩУК переконаний, що рішення окружного адміністративного суду міста Києва щодо неправомірності постанову ЦВК у частині затвердження форми заяви виборця, який тимчасово неспроможний пересуватися самостійно, із проханням забезпечити йому можливість голосування вдома дозволить уникнути мільйонних фальсифікацій на дострокових парламентських виборах 30 вересня.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, за словами М.ОНІЩУКА, «наш Блок домігся ухвалення рішення, яке дозволить уникнути масштабних фальсифікацій, які, за нашими підрахунками, могли б сягнути 2 мільйонів голосів, і які, як свідчить результати минулих виборів, широко застосовувалися в східних регіонах України”.

При цьому, зазначає М.ОНІЩУК, “ми визнаємо право громадян, які дійсно не здатні з різних причин самостійно тимчасово пересуватися, голосувати вдома, ми так само визнаємо й те, що таким громадянам немає чого боятися відповідної перевірки з боку дільничної комісії”.

“Ми переконані, що права таких громадян щодо участі у голосуванні надійно захищені, так само як будуть захищені права усіх інших громадян України, які прийдуть на виборчі дільниці з метою здійснити своє волевиявлення”, - наголошує М.ОНІЩУК.

Як повідомлялося, 21 серпня колегія суддів окружного адміністративного суду міста Києва визнала неправомірною постанову ЦВК ”у частині затвердження форми заяви виборця, який тимчасово неспроможний пересуватися самостійно, із проханням забезпечити йому можливість голосування вдома” і зобов’язала ЦВК прийняти постанову, у якій мають бути затверджені обов’язкові вимоги до заяв про голосування вдома, а також визначити процедуру перевірки інформації, викладеної в цих заявах.