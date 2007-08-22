П`яний доцент Харківської юракадемії ударив ножем депутата-регіонала

Конфлікт між депутатом Орджонікідзенської райради Харкова від Партії регіонів Геннадієм Пятоковим і доцентом Харківської юридичної академії ім. Ярослава Мудрого відбувся на території яхт-клубу «Соїчі» в Старому Салтові.

Під час бійки з доцентом кафедри юракадемії Я. депутат Геннадій Пятоков одержав важке поранення в живіт. Медиками Волчанського району надана медична допомога постраждалому. Геннадій Пятоков госпіталізований в міську лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги, де йому проведена операція. Зараз він знаходиться у відділенні політравми.

Як повідомили джерела в правоохоронних органах, за свідченнями очевидців, доцент був дещо п`яним і неадекватно відреагував на зауваження депутата-приватного підприємця (вони стосувалися неправильної парковки машини на дитячому майданчику). Після зауваження "інтелігент" підійшов до бізнесмена, ткнув його ножем в живіт, сів в свою машину і, збивши шлагбаум, виїхав. Незабаром після інциденту він заявив, що був вимушений виїхати з місця події, рятуючись від переслідування.

Обком