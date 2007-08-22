У Херсонській області досі палає близько 4000 га лісу

У Херсонській області триває ліквідація лісової пожежі на площі близько 4 тис. гектарів.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у Голопристанському районі на території Кардашинського лісництва площа осередкових пожеж cтаном на 07.00 22 серпня становить близько 3 тис. 200 га, в тому числі близько 1 тис. га верхової.

На території Цюрупинського лісництва площа осередкових пожеж становить близько 500 га, в тому числі близько 200 га верхової.

Як повідомляв УНІАН, займання лісу у цих двох районах Херсонської області сталося 20 серпня. Вогонь швидко поширився внаслідок високої температури та посиленого вітру.

Для локалізації та недопущення розповсюдження пожежі було невідкладно залучено пожежно-рятувальні підрозділи Головного управління МНС в Херсонській області. Також додатково направлено пожежно-рятувальні підрозділи Запорізького, Дніпропетровського та Одеського гарнізонів. Всього до гасіння пожеж залучено 559 осіб та 102 одиниць техніки.