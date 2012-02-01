Міліція збирає дані про користувачів Ex.ua

Вчора припинив роботу Ex.ua — найбільший файлообмінник у країні. Як пише Коммерсантъ-Україна, обшуки в офісах компаній - партнерів ресурсу можуть мати наслідки й для його користувачів.

Правовласники і міліція збирають дані про українців, що розміщують піратський контент в інтернеті, розповів "Ъ" представник Ex.ua Юріс Пісковий. Ще однією причиною, за його словами, могли стати бізнес-інтереси. "Мені розповідали правовласники, що до них приходили люди з органів і просили виступити проти нас", - говорить він. За його словами, Ex.ua співпрацював із правовласниками і видаляв піратську інформацію за першим зверненням. "Але багато правовласників хотіли знати, хто цю інформацію публікував. Це персональні дані наших відвідувачів, вони захищені законом. Проте вони знайшли спосіб одержати їх", - констатує він.

Ex.ua був запущений у 2009 році. Ресурс наповнюється в основному самими користувачами, які завантажують на сервери як особисту інформацію, так і численні копії фільмів і музики. На сьогоднішній день місячна аудиторія ресурсу досягає 6 млн. осіб. На сайті розміщено більше 200 тис. релізів.

У Ex.ua заявляють, що вони не мають офісу в Україні. "Співробітники МВС прийшли до кількох наших партнерів. Інформація на ресурсі при цьому не постраждала — у нас кілька хостингів на різних майданчиках, зокрема за межами країни", - стверджує пан Пісковий. За його словами, зараз юристи Ex.ua вивчають законність заморожування доменного імені реєстратором Imena.ua.

У МВС стверджують, що підставою для порушення кримінальної справи стало звернення розробників програмного забезпечення Аdobe, Microsoft і Graphisoft Inc. Юридичний представник Adobe в Україні Павло Миколюк відзначив, що співпраця компанії з ресурсом "не була плідною". "Ми не можемо стежити за кожним фактом розміщення наших програм у них на ресурсі, - говорить він.— Ex.ua повинен був сам видаляти подібну інформацію, а він цього не робив". Представники Microsoft вчора опинилися недоступні для коментарів — на дзвінки "Ъ" не відповідав ні глава українського представництва, ні прес-служба.

Партнер адвокатського бюро "Єгоров, Пугинський, Афанасьєв і партнери" Олексій Резніков каже, що порушити кримінальну справу проти користувачів ресурсу в Україні нескладно. "Для цього достатньо заяви правовласника", - відзначає він. Але довести провину конкретної особи буде важко, вважає старший партнер Astapov Lawyers Володимир Якубовський. "Складно довести, що саме людина, за якою закріплена дана IP-адреса, проводила це розміщення. В результаті на доказовому рівні дана справа може зайти в безвихідь", - говорить юрист.

Олександр Ольшанський відзначає, що ситуація, що склалася, нагадує закриття іншого великого українського файлообмінника — Infostore.org — в грудні 2009 року за звинуваченням у поширенні порнографії. "Як і тоді, звинувачення не мають нічого спільного з діяльністю ресурсу. Правопорушення — це дії користувачів", - пояснює він.

Українські інтернет-користувачі вчора бурхливо відреагували на дії правоохоронців. Закриття Ex.ua стало основною темою обговорення в соціальних мережах. Сам сайт МВС, на якому в другій половині дня з`явилася інформація про слідчі заходи, до кінця дня мав складнощі з доступом. У прес-службі МВС увечері не виключили факт DDoS- атак з боку розгніваних користувачів.