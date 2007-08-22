Польща проводить експертизу в зоні фосфорної аварії

Сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що співробітники лабораторії Підкарпатського воєводства (Польща), яка має акредитацію Європейського союзу, почали незалежну екологічну експертизу в зоні фосфорної аварії.

Представник Львівської обласної державної адміністрації повідомив, що вони узяли проби грунту, повітря і води в зоні аварії, після чого відправлять їх до лабораторії в Польщі. Результати аналізів планується отримати до 25 серпня.

Коммерсант-Украина