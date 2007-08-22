Польща проводить експертизу в зоні фосфорної аварії

10:27, 22 серпня 2007
Суспільство
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Результати планується отримати до 25 серпня

Співробітники МНС на місці техногенної аварії під час підняття цистерни біля с. Ожидів (Львівська обл.), 20 липня 2007 р.Сьогодні, 22 серпня, стало відомо, що співробітники лабораторії Підкарпатського воєводства (Польща), яка має акредитацію Європейського союзу, почали незалежну екологічну експертизу в зоні фосфорної аварії.

Представник Львівської обласної державної адміністрації повідомив, що вони узяли проби грунту, повітря і води в зоні аварії, після чого відправлять їх до лабораторії в Польщі. Результати аналізів планується отримати до 25 серпня.

 Коммерсант-Украина

 

 

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