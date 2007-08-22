НУ-НС просить Ющенка вступитися за ГТС

Блок "Наша Україна – Народна самооборона" звертається до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, СБУ, Генпрокуратури, Ради національної безпеки і оборони України з вимогою не допустити передачі Росії урядом Віктора ЯНУКОВИЧА частини газотранспортної системи України.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві блоку “Наша Україна – Народна самооборона”. (21 серпня голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН заявив про можливість передачі РФ частини газотранспортної системи України. На його думку, це дасть можливість Україні взяти участь у розробці родовищ на території РФ).

Блок "Наша Україна – Народна Самооборона" заявляє, що такі наміри є грубим порушенням чинного законодавства, становлять загрозу національним інтересам і енергетичній безпеці України.

Цілком очевидно, вважають автори заяви, “що за словами БАКУЛІНА стоять "тіньові", злочинні домовленості вищого керівництва виконавчої влади з російською верхівкою. Уряд ЯНУКОВИЧА, як і у 2006 році, намагається всупереч законам, волі громадян "здати" важливий стратегічний об’єкт іноземній державі в обмін на сумнівну політичну підтримку напередодні виборів”.

Як заявляють в НУ-НС, “антиукраїнська, антинародна соціально-економічна політика уряду ЯНУКОВИЧА, спроби узурпації влади в країні та зміни зовнішньополітичного курсу, лакейське обслуговування інтересів російської влади в Україні є ланками одного ланцюга”.

“Загальна мета цих дій – перетворення України на залежну кланово-олігархічну державу з авторитарним урядом та безправними громадянами”, підкреслюється в заяві.

Блок "Наша Україна – Народна самооборона" застерігає, що здача Росії газотранспортної системи стане першим кроком до втрати державного суверенітету. Саме завдяки власній ГТС Україна відстоює національну безпеку в енергетичній та економічній сфері перед непрогнозованими "газовими" амбіціями сусідньої держави, підкреслюють автори заяви. “Втрата ГТС негативно вплине на українську економіку та добробут наших громадян. Сумним взірцем наслідків здачі національної ГТС є Білорусь, яка не отримала ні дешевого газу, ні очікуваної політичної підтримки Кремля”, йдеться в заяві.

“Наша Україна – Народна самооборона” наголошує, що подібні заяви високопосадовців, відповідальних за енергетичну безпеку держави, фактично, є “першим кроком до національної зради”.

У зв’язку із тим, що “уряд ЯНУКОВИЧА продовжує ганебну практику "розпродажу" національних ресурсів”, блок НУ-НС звертається до Президента України, СБУ, Генпрокуратури, РНБО України з вимогою не допустити здачі національних інтересів окремими чиновниками та раз і назавжди покінчити з їхньою антиукраїнською діяльністю.