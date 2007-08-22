Росія не погоджується платити більше за транзит газу

Україна веде переговори з Росією про підвищення ставки на транзит російського газу по українській території, але поки що безрезультатно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні журналістам у Полтаві.

«У нас щодо транзиту газу підписані довготермінові договори, і зараз ми на рівні експертів ведемо переговори, але поки що результатів ніяких немає», - сказав, зокрема, А.КЛЮЄВ.