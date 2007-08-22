З понеділка спека поступово спадатиме

Завтра в України утримається переважно суха спекотна погода з температурою вночі 18-23°, у південній частині місцями до 26°, вдень 33-39°, в Карпатах вночі 12-17°, вдень 23-28°. Вітер східний, 3-8 м/с.

24 серпня синоптики Українського Гідрометцентру обіцяють у західних, північних областях, на Вінниччині та Черкащині мінливу хмарність, вдень окремі невеликі дощі, грози. Температура вночі 17-22°, вдень 30-34°.

На решті території 24 серпня утримається спекотна погода з температурою вночі 19-24°, вдень 32-37°, у південній частині до 39°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

25 серпня короткочасні дощі, місцями з грозами пройдуть у західних, північних областях, на Вінниччині та Черкащині, в окремих районах очікається град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 24-29°. Окремі невеликі короткочасні дощі, грози очікуються у Полтавській, Харківській, Кіровоградській областях. На решті території без опадів, температура вночі 19-24°, вдень 32-37°.

26-27 серпня очікується поступове послаблення спеки: у західних, північних та центральних областях вночі до 10-16°, вдень до 19-25°; на решті території вночі до 15-21°, вдень до 24-29°, місцями 30-33°. Короткочасні дощі з грозами пройдуть у південних, центральних та східних областях.

У Києві та області 23 серпня передбачається суха спекотна погода з температурою у Києві вночі 20-22°, вдень 35-37°, по області вночі 18-23°, вдень 33-38°. Вітер східний, 3-8 м/с.

24-25 серпня. Мінлива хмарність. 24 серпня вночі та вранці без опадів, вдень в окремих районах невеликий короткочасний дощ, гроза, 25 серпня короткочасні дощі, місцями грози, в окремих пунктах град. Температура вночі 17-22°, вдень 24 серпня 30-34°, 25 серпня 24-29°. Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 25 серпня під час гроз місцями шквали 15-20 м/с.

24 серпня буде мінлива хмарність, вдень в окремих районах невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 17-22°, вдень 30-34°. Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

25 серпня у Києві та області очікуються короткочасні дощі, місцями грози, в окремих пунктах град. Температура вночі 17-22°, вдень 24-29°. Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, під час грози місцями шквали 15-20 м/с.

26 серпня переважно без опадів. Очікується поступове послаблення спеки: температура вночі 10-16°, вдень 20-25°.

27 серпня у Києві та області місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-16°, вдень 20-25°.