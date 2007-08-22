Цушко шукає гроші для ДАІ

Міністерство внутрішніх справ доручило до 1 жовтня повністю відновити систему дорожно-патрульної служби Державної автомобільної інспекції в усіх регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова МВС Василь ЦУШКО.

За його словами, таке рішення МВС прийняло на своїй останній колегії, що відбулася 20 серпня.

«Через місяць з них питатимемо, шукаємо гроші і повністю відновлюємо систему служби ДАІ», - сказав В.ЦУШКО.

За його словами, МВС також вимагає від місцевих властей встановити до 1 жовтня системи обмеження швидкості автомобіля (лежачі поліцейські) біля кожної школи.

Міністр підкреслив, що в 35% випадках ДТП їхньою причиною є перевищення швидкості водіями, внаслідок чого почастішали травми дітей.