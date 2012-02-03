Міністр АПК про ринок, капіталізм і національні особливості

Щороку в Україні зникає 16-17 сіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр агрополітики Микола ПРИСЯЖНЮК на нараді у Полтаві з головами райдержадміністрацій і райрад.

«Щороку з карти держави зникає 16-17 сіл. Вони зникають тому, що немає економічної мотивації, роботи. Я завжди говорив і говоритиму - наша платформа для розвитку аграрного сектора - українське село», - сказав міністр.

За його словами, сьогодні на місцях слід зробити усе, щоб зміцнити села. «Ми 20 років тому добровільно вступили у ринкові реформи, що передбачають абсолютно інші відносини, ніж ми з вами звикли раніше. Проте і в капіталістичному світі наступила криза, і йде пошук іншої моделі, а ми з вами намагаємося наслідувати то одну, то іншу модель, не враховуючи наші національні особливості. А вони є - і вони багатофункціональні, багатогранні, починаючи від умов мешкання і ведення господарства, відносин і навіть тієї корупції, де теж є у нас свої національні особливості, які відрізняються від інших», - заявив міністр.

М.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що на сьогодні стоїть щонайперше завдання - дати відповідь, яка форма аграрного сектора стане пріоритетною для України - великотоварне виробництво, або фермерство, або одноосібні господарства.