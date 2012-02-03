Міліція допитує гірника, який самостійно врятувався з шахти і втік

Міліція Луганської області відшукала гірника, який втік з шахти ім. Володарського, що горіла, і двох організаторів нелегального видобутку вугілля.

Як повідомила УНІАН прес-секретар ГУМВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ, організаторів, серед яких виявився орендар дільниці, де вівся нелегальний видобуток вугілля, опитують оперативники у відділенні міліції Свердловська.

«Шахтаря, який самостійно врятувався з шахти, що горіла, теж допитують. Також міліція встановила особи трьох шахтарів, які дотепер знаходяться під землею. Це 40-річний чоловік і ще двоє чоловіків віком 38 років. Роботи з їх врятування тривають», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Як повідомляв УНІАН, вранці 2 лютого в стовбурі непрацюючої шахти ім. Володарського в Луганській області виникла пожежа. На той час там перебували 4 людини.

Прокуратура Свердловська порушила кримінальну справу за ст. 240 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей або навколишнього середовища, а також незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення).