Бойко пояснює: Європа отримує менше газу, бо Газпром прикрутив вентиль

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявляє, що європейські країни одержують менше природного газу, оскільки російський «Газпром» зменшив його поставки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

За його словами, «основна проблема у тому, що є істотне похолодання в Росії і істотно знизився захід до країни (природного газу до України – УНІАН)». При цьому він додав, що за технічної угоди в 490 млн. куб. м газу на добу зараз поставки газу до України йдуть на рівні 415 млн. куб. м газу на добу.

«Ми відбираємо газ строго відповідно до контракту, але через те, що не доходить газ з Росії, то, природно, він не доходить і до Європи», - додав міністр.

Нагадаємо, 2 лютого НАК «Нафтогаз України» заявив, що «збільшення споживання природного газу в Україні, пов`язане із значними морозами, компенсується виключно за рахунок відбору газу з українських підземних газосховищ».

Це повідомлення НАК прозвучало на фоні заяви гендиректора «Газпром експорту» Олександра МЕДВЕДЄВА з приводу скорочення експорту російського газу до Європи (про 7%-ве зниження поставок заявила Польща, Італія одержує на 20% менше заявленого, Австрія і Словаччина - на 30%): «Сидячи на транзитних трубах, Україна відбирає зараз газ... значно більше контрактних об`ємів»

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого прес-служба польської державної компанії PGNIG повідомила наше агентство, що найбільший постачальник газу до Польщі - російський «Газпром» - з лютого скоротив поставки «голубого палива» до цієї країни.

«За останню добу постачальник ТОВ «Газпром-Експорт» не підтвердив заявки PGNIG, і настало зменшення поставок з цього напряму на близько 7%", - сказано в повідомленні.

Прес-секретар PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСЬКА сказала УНІАН, що «Газпром» не попередив про плановане скорочення поставок газу і поки не відповів на офіційний лист польської компанії з проханням прояснити ситуацію.