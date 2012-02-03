У міліції хваляться, що атаки на держсайти слідства по Еx.ua не зупинять

Кримінальну справу за фактом порушення авторських прав при використанні інтелектуальної продукції на файлообміннику Еx.ua розслідуватиме Слідче управління міліції Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Володимир ПОЛІЩУК.

«Прийнято рішення передати цю справу зі Слідчого управління Печерського районного управління міліції до Слідчого управління ГУ МВС України у місті Києві», - сказав він, додавши, що розслідування вказаної справи перебуває на контролі у міністра внутрішніх справ.

В.ПОЛІЩУК нагадав, що ще у квітні минулого року Кабінет міністрів отримав листа від однієї з міжнародних організацій щодо незадовільного рівня захисту авторських прав, а також МВС отримало звернення від низки компаній про виявлені ними порушення при використанні інтелектуальної власності. Після дослідчої перевірки 1 липня Печерське райуправління столичної міліції порушило «фактову» кримінальну справу за ч. 2 ст. 176 Кримінального кодексу України.

За словами В.ПОЛІЩУКА, у ході обшуків в українського представництва компанії було вилучено 135 серверів, які були направлені на експертизу до Науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України. Експерти виявили на цих носіях матеріали, які порушують права інтелектуальної власності.

Також В.ПОЛІЩУК зауважив, що заборона на використання домену Еx.ua була пов’язана саме з необхідністю провести слідчі дії, допитати свідків, експертів тощо.

Водночас він сказав, що згідно з рапортами працівників Управління по боротьбі з кіберзлочинністю МВС, встановити осіб, які у незаконний спосіб розміщували на файлообміннику певну інформацію, поки не вдалося, але як тільки це буде зроблено, кримінальну справу буде порушено стосовно цих осіб.

Відповідаючи на запитання, чи пов’язано якимось чином зняття заборони на використання домену з хакерськими атаками на окремі державні та партійні сайти, В.ПОЛІЩУК сказав: «Якщо ви маєте думку, що DDoS-атаки на державні сайти можуть перекрити наші міжнародні угоди, то ви помиляєтесь… Мета міліції - не те, щоб не працював цей файлообмінник, а щоб там не розміщувалась контрафактна продукція».

Разом з тим, В.ПОЛІЩУК зазначив, що працівники міліції ще не контактували з приводу розслідування кримінальної справи зі своїми закордонними колегами.

За його словами, «якщо ми отримаємо від інших власників інформацію про порушення авторських прав, то знову може бути заборона на використання домену для проведення певних слідчих дій».