У центрі Москви грабіжники на «Лексусі» відібрали в інкасаторів $320 тисяч

У центрі Москви здійснений напад на перевізників грошей, один із яких був поранений. Здобиччю нападників стали 320 тисяч доларів, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на джерело в силових структурах.

За словами співбесідника агентства, напад був скоєно сьогодні близько 4-ї години дня біля будинку номер 9 по вулиці Макаренка. Грабіжників було троє. Вони відібрали сумку з грошима і втекли на автомобілі марки "Лексус" чи "Тойота".

Потерпілі інкасатори перевозили гроші з одного банку до іншого. У будинку 9, будова 1, на Макаренка розташований єдиний московський філіал дагестанського "Есідбанку".

Поки що не відомо, чи пов`язане пограбування з цією установою. За даними LIfe News, напад стався якраз в той момент, коли гроші заносили до офісу "Есідбанку".