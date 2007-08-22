Янукович закликає виявити справедливість до Шуфрича

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не поділяє оцінку Президента Віктора ЮЩЕНКА, дану діям міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестору ШУФРИЧУ в Херсонській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам в Полтаві.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, для нього є дивною оцінка Президента, висловлена на адресу Н.ШУФРИЧА, і у нього з цього приводу відбулася розмова з Віктором ЮЩЕНКОМ.

Прем`єр-міністр також сказав, що прийме рішення про професійну відповідність Н.ШУФРИЧА посаді міністра з питань надзвичайних ситуацій після завершення роботи урядової комісії з розслідування причин виникнення лісових пожеж в Херсонській області.

В.ЯНУКОВИЧ заявив, що рішення з цього приводу має бути принциповим і справедливим.

«Яка мета - політизувати чи навести порядок. Якщо у чомусь звинувачують міністра, то я для себе повинен вирішити, винен він чи ні. Я не приймаю рішення з питань на емоційному рівні», - сказав прем`єр.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що під час пожежі за одну добу він одержав десять звітів від Н.ШУФРИЧА. «Я йому допомагав, давав розпорядження про виділення техніки, вертольота і пожежного літака», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він уточнив, що також під час роботи у цій надзвичайній ситуації в телефонному режимі допомагав і віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, «в будь-якій країні відбуваються такі випадки. У таких випадках, безумовно, потрібно приймати жорсткі заходи, заходи по відношенню до виконавців, але ці заходи мають бути справедливими». «Має бути справедливою і держава по відношенню до людей, хто б це не був – міністр або простий рятувальник», - підкреслив прем`єр.