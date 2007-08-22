Луценко: в Україні немає ні проблеми мов, ні проблеми релігійних конфесій

Лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО закликає виборців не вірити заявам окремих політиків про те, що в Україні існує проблема мов та проблема релігійних конфесій. Про це він заявив сьогодні на мітингу в м. Первомайськ Харківської області.

«Якщо хтось із політиків приїде до вас і скаже, що в Україні існує проблема мов, пошліть його будь-якою мовою, якщо вам хтось скаже, що в Україні існує проблема церков, відправте того до будь-якої церкви відмолювати гріхи», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зазначивши при цьому, що окремі політичні сили для отримання політичних дивідендів намагаються будь-яким чином зіграти на мовних та релігійних питаннях, підносячи їх до рівня головних проблем, які є начебто перешкодою для нормального життя українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, нині діюча влада в обличчі уряду Віктора ЯНУКОВИЧА єдине, на що спроможна - на обіцянки, які ніколи не виконує.

Тому, він закликав жителів міста на дострокових виборах до ВР зробити вірний вибір та обрати до парламенту тих політиків, які не лише обіцяють, але й виконують взяті на себе зобов’язання.