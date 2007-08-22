Хто ”заклав вибухівку” під газету Ахметова?
19:19, 22 серпня 2007Суспільство
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Генпрокурор вирішив це дізнатися
|Генеральний прокурор України Олександр Медведько
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.
За даними прес-служби, оглядом місця події працівниками правоохоронних органів жодних вибухових пристроїв у приміщенні редакції газети „Сегодня” не виявлено.
З огляду на це генпрокурор дав вказівку порушити кримінальну справу за фактом злочину, передбаченого статтею 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності).
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