Хто ”заклав вибухівку” під газету Ахметова?

Сьогодні, 22 серпня, генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО у зв’язку зі зверненням колективу газети „Сегодня” щодо замінування приміщення редакції доручив прокурору Києва провести перевірку за цим фактом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

За даними прес-служби, оглядом місця події працівниками правоохоронних органів жодних вибухових пристроїв у приміщенні редакції газети „Сегодня” не виявлено.

З огляду на це генпрокурор дав вказівку порушити кримінальну справу за фактом злочину, передбаченого статтею 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності).