Від пожежі біля залізниці вибухнули 10 старих боєприпасів

У Запорізькій області в результаті пожежі в лісосмузі біля залізничної станції "Верхній Токмак-2" здетонували боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни.

Інформацію про це сьогодні УНІАН офіційно підтвердили в Запорізькому територіальному управлінні МНС.

"Дійсно, 21 серпня об 11.15 біля залізничної станції "Верхній Токмак-2" (Чернігівський р-н Запорізької області) за 25 метрів від залізничного полотна сталося загоряння в лісосмузі. Під час пожежі в результаті впливу високої температури здетонували боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни", - повідомили в МНС.

За інформацією помічника начальника ГУ МНС в Запорізькій області Юлії БАРИШЕВОЙ, згідно з повідомленням, що надійшло в МНС від начальника Чернігівського райвідділу міліції Олександра КОБЦЯ, "всього пролунало 10 вибухів".

"Враховуючи той факт, що на даному місці під час ВВВ було розбомблено склад з боєприпасами, є припущення про те, що через високу температуру снаряди, що залишилися під землею, почали детонувати. У зв`язку з цим рух поїздів на залізничній станції "Верхній Токмак-2" було припинено. На місце події прибула піротехнічна група у складі 5 чоловік, які вилучили і знищили 11 артснарядів, 1 мінометну міну, 6 підривачів і гранату РГ-42 часів ВВВ", - повідомила Ю.БАРИШЕВА.

Згідно з офіційними даними Запорізького теруправління МНС, на графік руху поїздів подія не вплинула.