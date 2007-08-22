Дипломати об`єднались у громадську ”Спілку”

Сьогодні відбулися установчі збори Всеукраїнської громадської організації „Спілка дипломатів України”, яка створюється на засадах професійної належності та об’єднує працівників дипломатичної служби України та інших зацікавлених у дипломатичній сфері осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, заснування „Спілки” створює широкі організаційно-правові можливості для втілення у життя основних принципів дипломатії, вирішення невідкладних проблем дипломатичної служби та її працівників і, зокрема, у сфері соціально-економічного забезпечення.

Згідно зі Статутом „Спілки дипломатів України” почесним головою обирається діючий міністр закордонних справ України, головою „Спілки” обрано посла з особливих доручень Юрія РИЛАЧА.