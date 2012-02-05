У Донецьку порушили справу про побиття журналістів у супермаркеті

Прокуратура Ленінського району Донецька порушила кримінальну справу за фактом конфлікту в супермаркеті «Сокіл».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, після закінчення проведення дослідчої перевірки, з урахуванням оцінки усіх обставин події, прокурором Ленінського району Донецька 3 лютого було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне пошкодження) Кримінального кодексу України.

Кримінальну справу для проведення досудового слідства направлено до Ленінського райвідділу ГУ МВС України в Донецькій області.

Під час розслідування справи прокуратурою області дано вказівки на проведення слідчих дій (очних ставок, експертиз, відтворень тощо), направлених на з`ясування наявності у працівників супермаркету прямого наміру на перешкоджання журналістській діяльності.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня близько 13.00 п`ять осіб, серед яких були представники ЗМІ і громадськості, прибули до супермаркету "Сокіл" як покупці. Потім, не представившись адміністрації і персоналу магазина, вони почали проводити фото- і відеозйомку продукції.

У процесі зйомок стався конфлікт з охоронцями магазина, в результаті якого трьом журналістам було завдано тілесні пошкодження: перелом кісток носа і забої обличчя, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку.

Матеріали перевірки за фактом цього конфлікту між журналістами і працівниками супермаркету були направлені до прокуратури.