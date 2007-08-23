У Луцьку перейменували 5 вулиць: Кузнєцова на Шухевича, Червоноармійську - на УПА

До Дня Незалежності в Луцьку перейменували 5 вулиць, які були названі на честь радянських героїв. Це сталося сьогодні на урочистій сесії Луцької міської ради, під час якої депутати затвердили проект рішення про перейменування назв вулиць міста Луцька, повідомили УНІАН у прес-службі мерії.

За рішенням міськради, вул. Кузнєцова буде перейменовано на вул. Генерала Шухевича, вул. Медвєдєва - на вул. Сенаторки Левчанівської, вул. Павлика Морозова - на вул. Степана Мазурця, вул. Паші Савельєвої - на вул. Галшки Гулевичівни та вул. Червоноармійську - на вул. Героїв УПА.

„Я хочу, щоб вулиці міста мали назви, пов`язані з українською історією", – зазначив Луцький міський голова Богдан ШИБА.

До 1 жовтня мер доручив відповідним службам навести на цих вулицях належний порядок: відремонтувати дорожнє покриття, провести зовнішнє освітлення.

Щоб не створювати труднощів під час позачергових парламентських виборів, рішення про перейменування вказаних вулиць набере чинності з 1 жовтня 2007 року, повідомили у міськраді.