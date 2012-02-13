За півроку анулювали ліцензії 11 українських вузів

За 6 місяців перевірок Державної інспекції навчальних закладів Державна акредитаційна комісія України анулювала ліцензії 11 вищих навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час першої підсумкової прес-конференції повідомив голова Державної інспекції навчальних закладів (ДІНЗ) України Михайло ГОНЧАРЕНКО.

Він повідомив, що з вересня 2011 року по лютий 2012 року інспекція перевірила діяльність 292 навчальних закладів у 21-му регіоні України: 198 загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, 43 професійно-технічні навчальні заклади і 51 вищий навчальний заклад.

Як зазначив М.ГОНЧАРЕНКО, перевірки у ВНЗ здійснювалися на предмет організації і проведення вступної кампанії 2011 року, дотримання ліцензійних умов надання освітніх послуг, якості підготовки студентів, виконання умов контрактів керівниками ВНЗ, розгляду звернень та скарг громадських організацій, звернень народних депутатів України.

За результатами перевірок на засіданнях ДАК було прийнято рішення про анулювання ліцензій 11 вищих навчальних закладів: шести з них анульовано всі ліцензії, п’яти – частину ліцензій.

При цьому, як зазначив М.ГОНЧАРЕНКО, у більшості випадків вищим навчальним закладам, в яких було зафіксовано незначні порушення, надається три місяці на їх усунення.

Зокрема, анульовано ліцензії Українського фінансово-економічного інституту у формі товариства з обмеженою відповідальністю, приватного вищого навчального закладу (ПВНЗ) «Київський інститут соціальних та культурних зв’язків ім. Святої княгині Ольги», ПВНЗ «Інститут екології та медицини», ПВНЗ «Міжнародний медичний коледж», ПВНЗ «Західнодонбаський інститут економіки і управління» (м. Павлоград) та коледжу при ньому, ЗАТ «Львівський інститут менеджменту» (бакалавр «Управління персоналом та економіка праці», магістрів «Маркетинг», для інших – тримісячний термін на усунення недоліків), Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля для Скадовського відділення Кримського факультету, Кримської філії Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, Рівненського інституту Приватного акціонерного товариства «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», ВНЗ «Київський славістичний університет» (за окремими економічними напрямами підготовки «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Менеджмент» та для філій, які здійснюють підготовку за цими напрямами).

Основними порушеннями, зафіксованими інспекторами, є перевищення ліцензованого обсягу набору студентів, відсутність договорів оренди, порушення санітарно-гігієнічних вимог, низький рівень кадрового та навчально-методичного забезпечення, кількості робочих комп’ютерних місць. Окремо М.ГОНЧАРЕНКО відзначив низький рівень знань студентів при проведенні зрізів знань.

При цьому досить високий рівень знань було зафіксовано, зокрема, у студентів Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, Національному університеті «Львівська політехніка», Європейському університеті.

М.ГОНЧАРЕНКО повідомив, що у березні планується перевірка Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.