В Україні щороку виявляють рак у близько тисячі дітей до 17 років.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, за даними на кінець 2010 року на обліку в онкологічних диспансерах перебувало 5 тис. 510 дітей (68,2 на 100 тис. дитячого населення 0-17 років). Спеціальне лікування по Україні протягом останніх років отримало близько 80% онкохворих дітей.

Як зазначають у МОЗ, дослідження, проведені національним канцер-реєстром, свідчать, що станом на кінець 2010 року показник 5-річного виживання для усіх форм злоякісних новоутворень у дітей становив близько 55,5% (у країнах Євросоюзу та США цей показник - 70%).

У відомстві також поінформували, що у 2011 році МОЗ закупив лікарських засобів та витратних матеріалів для лікування дітей із онкологічними та онкогематологічними захворюваннями та проведення трансплантації кісткового мозку на загальну суму 59 млн. грн. (зокрема "Охматдиту" на суму 22,7 млн грн., 38% від загальної суми, передбаченої для лікування дітей всієї країни).

У державному бюджеті 2012 року на закупівлю лікарських засобів та витратних матеріалів для лікування дітей із онкологічними та онкогематологічними захворюваннями та проведення трансплантації кісткового мозку передбачено 90 млн. грн., що на 50% більше, ніж у 2011 році, наголосили у МОЗ.

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У структурі онкологічних захворювань у дітей лідирують лейкемія і лейкома.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила завідуюча відділенням онкогематології Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" Наталія КУБАЛЯ на прес-конференції, присвяченій Міжнародному дню боротьби з дитячим раком.

«Така статистика у всьому світі, така статистика і в Україні. В Україні на гостру лейкемію захворюють 300-360 пацієнтів на рік. Це діти абсолютно різної вікової категорії - від одного місяця життя до 18 років, і всі вони потребують дуже агресивного тяжкого лікування. В першу чергу, це хіміотерапія», - сказала Н.КУБАЛЯ.

Вона зазначила, що 20% вперше хворих дітей потребують трансплантації кісткового мозку. «Ті режими лікування, які ми використовуємо сьогодні, дали шанс багатьом пацієнтам бути вилікуваними. Залежно від різних регіонів України, ця цифра різниться від 65% до 85%. Наприклад, ті пацієнти, які лікуються у нас (в «Охматдит»), у них показники виживаності досягають 80%», - сказала Н.КУБАЛЯ.

За її словами, 20 років тому від лейкемії вмирали 98% пацієнтів. «Зараз ситуація абсолютно інша, але, на жаль, зберігається проблема - скільки коштує життя дитини. Коштує воно дорого. Те, що ми одержуємо від держави (залежно від різних груп пацієнтів) – від 40% до 60% потреби», - відзначила Н.КУБАЛЯ.

Вона звернула увагу на проблему донорства в Україні. «Донорів, які приходять здавати кров нашим пацієнтам, вимушені шукати батьки або волонтери. На сьогоднішній день адекватної трансфузіологічної служби, яка потрібна для потреб онкогематологічного пацієнта, в Україні немає», - сказала Н.КУБАЛЯ.

У свою чергу завідуючий відділенням дитячої онкології Національного інституту раку Сергій ПАВЛИК заявив, що рак у дітей виявляють зазвичай випадково.

Він зазначив, що онкологічне захворювання у дитини може запідозрити педіатр. «Виявити рак у дитини дозволяє настороженість батьків, настороженість педіатрів і хірургів. Батьків мають насторожити нетипове підвищення температури, болі в різних частинах тіла, будь-які пухлини різної локалізації...», - відзначив С.ПАВЛИК.

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Довідка УНІАН. 15 лютого – Міжнародний день боротьби з дитячим раком. Цей день було проголошено в 2003 році, і він відзначається в 38 країнах під патронатом Міжнародного товариства дитячих онкологів і за ініціативи Міжнародної конфедерації організацій батьків дітей, хворих на рак.

При ранній і правильній постановці діагнозу і своєчасному початку лікування 70% злоякісних пухлин у дітей можуть бути вилікувані. Всесвітні організації з боротьби із дитячим раком починають кампанію просвіти широких верств населення щодо ранніх ознак дитячих онкологічних захворювань.

Такі симптоми, якщо вони не проходять, можуть бути ознаками онкологічного захворювання у дитини: біла пляма в оці, поява косоокості, сліпота, випинання очного яблука, пухлина в животі або в тазовій області, на голові, шиї, кінцівках, яєчках, залозах, нез'ясовне тривале підвищення температури більш як два тижні, втрата ваги, блідість, стомлюваність, поява синців або кровотеч, болі в кістках, суглобах, спині, переломи від незначної травми, неврологічні ознаки: порушення ходи, рівноваги, мови, втрата вже придбаних навичок у розвитку, головний біль більш як два тижнів з наявністю блювоти чи без неї, збільшення розміру голови.

Іншою проблемою є ситуація з дитячим раком у малорозвинених країнах, де 80% дітей зі злоякісними пухлинами гинуть.

В цілому ж онкологічні захворювання посідають друге місце серед причин смертності у дітей в розвинених країнах. Найбільш частим типом раку в Європі, Північній і Південній Америці, Східній Азії у європеоїдного населення є гострий лімфобластний лейкоз, тоді як лімфома Беркітта, пов'язана з малярією та інфікуванням вірусом Епштейн-Барр, становить половину дитячих лімфом в африканських країнах.

Міфи, які оточують дитячий рак, додають складнощів щодо поширення достовірної інформації. Наприклад, в деяких громадах дітей із ретинобластомою або "котячим блиском очей" вважають такими, що мають надприродні здібності, і не лікують доти, доки не стає надто пізно.