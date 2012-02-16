Українцеві, засудженому до 200 років тюрми в США, накинули ще 25 років

Суд Нью-Йорка у середу засудив іммігранта з України Максима ГЕЛЬМАНА, який раніше вже дістав 200 років ув'язнення за вбивство чотирьох чоловік, до ще 25 років за спричинення поранень Джозефу ЛОЗІТО під час кривавої серії нападів на людей у лютому 2011 року.

Як повідомляє «Газета.ру», в листопаді минулого року 24-річний М.ГЕЛЬМАН визнав себе винним у вбивстві чотирьох чоловік, а також у збройному нападі і замаху на вбивство. В лютому 2011 року він «розлютився» під час побутової суперечки з матір'ю через автомобіль. Внаслідок конфлікту він спочатку зарізав свого вітчима Олександра Кузнецова. Потім М.ГЕЛЬМАН вирушив на автомобілі матері до будинку 20-річної Олени Булченко, котра, за повідомленнями ЗМІ, раніше відкинула його залицяння. Там він убив дівчину, завдавши їй 11 ножових поранень, а також її матір. Після цього М.ГЕЛЬМАН скоїв підряд два угони машин, поранивши ножем водіїв. На одному з цих автомобілів злочинець на смерть збив пішохода.

М.ГЕЛЬМАН був затриманий поліцією в метро, де він встиг кілька разів ударити ножем одного з пасажирів – Дж.ЛОЗІТО, котрий, маючи досвід занять бойовими мистецтвами, чинив йому серйозний опір і, не зважаючи на поранення, допоміг поліцейським нейтралізувати вбивцю.

Психіатрична експертиза раніше визнала М.ГЕЛЬМАНА осудним.

М.ГЕЛЬМАН, будучи наркоманом і займаючись розповсюдженням наркотиків в Брукліні, не раз потрапляв у поле зору нью-йоркської поліції. У 1994 році він іммігрував у США з України разом з матір'ю. У 2005 році вони отримали американське громадянство.