З 1 березня зростуть тарифи на воду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), на своєму засіданні 10 лютого підвищила з 1 березня 2012 року 46 підприємствам тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для побутових споживачів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі регулятора.

Як зазначається в повідомленні, тарифи підвищено шляхом коригування «енергетичної складової».

«Комісія відкоригувала тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення за однією складовою - ціни на електроенергію. Це планова робота, адже комісія уважно вивчає кожну складову собівартості тарифу по кожному підприємству, і ми дуже зважено підходимо до кожної цифри, яку подають підприємства. В середньому по Україні тариф зріс на 7,8%», - сказав голова Нацкомпослуг Валерій САРАТОВ.

За даними комісії, станом на 1 січня 2012 року в середньому по Україні тариф становив 4,24 грн./куб. м (зокрема водопостачання - 2,28 грн./куб. м, водовідведення - 1,96 грн./куб. м). Із 1 березня 2012 року середній тариф по Україні становитиме 4,57 грн./куб. м (зокрема водопостачання - 2,46 грн./куб. м, водовідведення - 2,11 грн./куб. м).

Також В.САРАТОВ звернувся до громадян України з проханням поставитися до цього підвищення з розумінням, адже воно відбулося внаслідок зростання ціни на електроенергію. «Ми повинні це враховувати, інакше водоканали просто не зможуть подати воду споживачам», - додав він.

Зокрема, тарифи для ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал» становитимуть: на послуги з централізованого водопостачання для потреб населення - 1,49 грн. за 1 куб. м (без ПДВ); на послуги з водовідведення для потреб населення - 1,16 грн. за 1 куб. м (без ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 1 березня 2012 року набувають чинності нові тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для потреб населення.

Наразі в Києві діючий тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для потреб населення: водопостачання - 1,41 грн. за 1 куб. м (без ПДВ); водовідведення - 1,09 грн. за 1 куб. м (без ПДВ).

Довідка УНІАН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг - державний колегіальний орган. Завдання комісії - регулювання та ліцензування діяльності у сфері генерації, транспортування і постачання тепла, водопостачання та водовідведення.

Під контролем комісії перебувають 69 підприємств водопостачання та водовідведення (близько 70% ринку води) і 298 підприємств теплоенергетики (близько 96% ринку тепла).