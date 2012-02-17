Світовий банк попереджає: МВФ може розірвати кредитну угоду з Україною

Світовий банк указує на ризик розірвання угоди Міжнародного валютного фонду з Україною за кредитом «стенд-бай».

Про це йдеться в Стратегії партнерства з Україною (СПУ) на 2012-2016 рр., обнародуваної на сайті СБ.

«Є ризик розірвання діючої угоди про кредит "стенд-бай" з МВФ, і посилюються ризики для реструктуризації заборгованості, пов`язані з тим, що на 2012 рік припадають значні суми виплат з обслуговування боргу, зокрема перед МВФ», - говориться в документі.

У СБ вважають, що ключовий макроекономічний ризик пов`язаний з тим, що виконання діючої програми кредитування "стенд-бай" МВФ перервано, і Україна відрізана від зовнішнього фінансування.

Основними ризиками в співпраці СБ і України називається те, що відносини влади з бізнесом і громадянським суспільством не покращуються.

Крім того, СБ вважає, що кланові інтереси і слабкий інституційний потенціал можуть себе взаємно посилювати і зашкодити в досягненні мети СПУ навіть у разі твердої підтримки реформ керівництвом України.

У документі зазначається, що низькі темпи економічного зростання або рецесія в Європі впродовж тривалого часу негативно вплинуть на економічні перспективи України. Крім того, низькі показники виконання портфеля проектів і неефективне управління ризиками можуть призвести до затримок або нездатності отримати результати, що передбачені в рамках СПУ.