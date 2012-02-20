В Умані директор відомої фірми на джипі збив двох пенсіонерів

У місті Умань, що на Черкащині, позашляховик, яким керував директор відомої місцевої фірми, збив двох пенсіонерів на пішохідному переході.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Управління МВС України у Черкаській області, пригода трапилася учора ввечері в Умані на вулиці Більшовицькій.

33-річний керівник однієї з відомих фірм міста, керуючи автомобілем «Toyota-Land Cruiser», прямо на пішохідному переході густо населеного житлового району скоїв наїзд на людей, які переходили проїжджу частину вулиці.

Унаслідок ДТП 72-річний пенсіонер помер одразу, а 60-річна уманчанка отримала тяжкі травми. Зараз вона перебуває у реанімаційному відділенні місцевої лікарні, за її життя борються лікарі.

За даним фактом порушено кримінальну справу, ведеться слідство, зазначили в УМВС.