Експерт назвав 5 суттєвих ризиків ЗНО

У процесі підготовки цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання є п’ять суттєвих ризиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК заявив під час круглого столу, присвяченого особливостям вступної кампанії 2012 року.

Він наголосив, що державним бюджетом на 2012 рік на проведення ЗНО виділено 85,6 млн. грн., водночас у 2011 році ця сума становила 90 млн. грн. При цьому І.ЛІКАРЧУК зауважив, що минулого року кількість учасників ЗНО становила приблизно 200 тис., а у 2012 році очікується участь більш ніж 400 тисяч.

«Зрозуміло, що 85,6 млн. грн. на проведення ЗНО катастрофічно не вистачає. І під загрозою така серйозна складова, як оплата праці залучених, тобто тих педагогів, які будуть працювати у пунктах тестування», - сказав І.ЛІКАРЧУК.

Він пояснив, що у Міністерстві фінансів і Кабінеті міністрів обговорювалась можливість фінансування цих видатків з місцевих бюджетів. Але, на думку І.ЛІКАРЧУКА, місцеві органи влади не зможуть виділити на оплату праці педагогів необхідні кошти.

Другим ризиком цьогорічної вступної кампанії експерт назвав те, що впродовж двох років до процедури проведення оцінювання не вносились жодні зміни. На думку І.ЛІКАРЧУКА, це може призвести до того, що «люди зрозуміли, де є сильні і слабкі сторони (процедури ЗНО - УНІАН), і слабкими сторонами скористуються на всю катушку».

Третім ризиком І.ЛІКАРЧУК вважає плани встановити у пунктах тестування відеокамери. На його думку, забезпечити всі пункти відеокамерами і металошукачами нереально, зокрема у зв’язку з невеликим бюджетом проведення ЗНО. «Оце вибудовування «потемкинских деревень» мене дуже насторожує», - наголосив І.ЛІКАРЧУК.

Ще одним ризиком ЗНО-2012 він назвав відсутність різнорівневих тестів для абітурієнтів. Для прикладу він навів той факт, що однакові тести з математики при вступі на гуманітарні та технічні факультети не відображають повної картини знань абітурієнтів. За словами І.ЛІКАРЧУКА, нормально, коли 60% тестових завдань є оптимально складними, 20% - складними.

І п’ятим ризиком він назвав те, що останнім часом організатори ЗНО перестали орієнтуватися на запити абітурієнтів. За словами І.ЛІКАРЧУКА, не працює лінія запитань і відповідей Українського центру оцінювання якості освіти.