У МНС розповіли, коли прийде весна
11:37, 21 лютого 2012Суспільство
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Різкого потепління не буде
Весна в Україні очікується з 15 березня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій Василь КВАШУК.
«Весна в Україні очікується з 15 березня і у третій декаді березня», - сказав він.
При цьому В.КВАШУК наголосив, що різкого потепління не очікується, тепло приходитиме поступово.
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