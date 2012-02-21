У МНС розповіли, коли прийде весна

Весна в Україні очікується з 15 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій Василь КВАШУК.

«Весна в Україні очікується з 15 березня і у третій декаді березня», - сказав він.

При цьому В.КВАШУК наголосив, що різкого потепління не очікується, тепло приходитиме поступово.