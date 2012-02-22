СБУ спіймала директора банку на змові з конвертаційним центром

На Луганщині працівники СБУ викрили керівника комерційної банківської установи, який надавав незаконні послуги організаторам конвертаційного центру.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що до функціонування конвертаційного центру, місячний обіг якого обчислювався десятками мільйонів гривень, причетні працівники банківських установ. Навіть транспортування готівки здійснювалося інкасаторською машиною, що належить банку. Під час затримання кур’єрів конвертаційного центру «на гарячому» у них було вилучено понад 2,4 млн. грн.

У ході розслідування також було встановлено, що банкір незаконно надав зловмисникам закриті електронні ключі доступу до системи «клієнт-банк» для управління рахунками фіктивних фірм, відкритими в його банку.

Стосовно зловмисника СБУ порушено й розслідується кримінальна справа за ч.1 ст.361-2 та ч.2 ст.361-2 Кримінального кодексу України. Йому інкримінується несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах).