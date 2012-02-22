Урядовці першої категорії зможуть служити до глибокої старості

Верховна Рада України планує дозволити перебування на державній службі особам після досягнення ними 65-річного віку.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту «Про внесення зміни до статті 23 Закону України “Про державну службу” в першому читанні проголосував 251 народний депутат із 407 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що державним службовцям, які займають посади першої категорії, за рішенням відповідного державного органу чи посадової особи, які здійснили призначення їх на посади, може бути продовжено перебування на державній службі після досягнення ними 65-річного віку за їхньою згодою у зв’язку із потребами служби, якщо інше не передбачено законом.